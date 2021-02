PIANI RESINELLI – Il Comune di Ballabio e quello di Abbadia Lariana hanno messo a disposizione le rispettive squadre di protezione civile per evitare il ripetersi della situazione di domenica scorsa ai Piani Resinelli con code ferme fino al 10° tornante.

“Nei giorni scorsi – spiega il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola – vi sono stati due tavoli tecnici promossi da prefettura e questura, dove i sindaci hanno potuto confrontarsi con i comandanti delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia stradale e guardia di finanza) in merito al rischio di assembramenti e code in Valsassina. In caso di grande afflusso e posti auto già esauriti si procederà ad avvisare i turisti già in zona bar Alleluja (dove una volta c’era la stanga) in modo da evitare inutili disagi”.