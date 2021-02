LECCO – Oggi 5 febbraio è la giornata dei calzini spaiati, un’iniziativa per sensibilizzare sulla diversità e sull’autismo.



Non si tratta di moda o di tendenza ma di sensibilizzazione verso una tematica universale e inclusiva, basata sulla diversità, il rispetto reciproco e l’accettazione dell’altro diverso da sé. Insomma, diversità è bellezza e aiuta a non sentire il peso della solitudine, specialmente in questo momento così delicato a causa della pandemia e del distanziamento sociale.

Un antidoto all’isolamento, per non sentirsi come un calzino che ha perso il proprio compagno. Aderire all’iniziativa è semplice. Basta indossare due calzini che non siano abbinati tra loro e postare una foto sui social, usando l’hashtag #calzinispaiati2021 o #autismoperdirlo.