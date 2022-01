LECCO – Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuto in serata con tre squadre per l’incendio di una autovettura in galleria, all’uscita della Statale 36 dir in direzione Lecco.

Sono durate a lungo le operazioni di spegnimento, alle 23 la Ballabio-Lecco era ancora chiusa e presidiata da mezzi di Anas e Polizia Stradale.

Importanti le conseguenze per la viabilità, con il tunnel “dell’ospedale” chiuso per parecchio tempo, in entrambi i sensi di marcia.

Nell’incendio della autovettura coinvolta, il conducente è rimasto illeso e non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

