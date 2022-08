LECCO – Traguardo raggiunto per i quindici partecipanti alla Vacanza del Creato dell’Azione Cattolica diocesana. Dopo una settimana in Valsassina, girando intorno al bellissimo complesso delle Grigne, giovedì 11 agosto sono scesi a Lecco, camminando da Ballabio al Santuario della Madonna della Rovinata di Germanedo.

Come per tutta la vacanza, i partecipanti hanno concretizzato lo slogan: “Passi in cerca di bellezza”, incontrando la realtà appassionata dell’Agriturismo Derviscio, degustandone i formaggi, riflettendo sul volto delle nostre città al fresco del Ponte della tenaglia…