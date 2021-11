BALLABIO – 45mila visualizzazioni nei primi due giorni. Con questi numeri è virale su internet la pericolosissima – e vietata – manovra effettuata da una utilitaria sulla ‘nuova Lecco-Ballabio’.

Il filmato è il primo proposto dal video pubblicato due giorni fa dal canale YouTube Bad Drivers of Italy – Dashcam Compilation. L’episodio è ripreso da una telecamera a bordo di un veicolo in salita dalla città verso la Valsassina e lo schianto è evitato per davvero un soffio.