BALLABIO – Lesioni a due dita di una mano. Questo quanto reso noto da Areu al momento in cui scriviamo in merito all’incidente sul lavoro avvenuto alle 16 in via degli Artigiani, nella zona industriale di Ballabio Inferiore.

Il ferito è un 41enne, soccorso in codice giallo dalla Croce rossa partita da Balisio, da un’automedica e dall’eliambulanza decollata da Como. Sul posto per i rilievi del caso gli ispettori dell’Ats Brianza e i carabinieri.