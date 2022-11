BALLABIO – La “doppia opposizione” ballabiese ce l’ha fatta: dopo quasi sei mesi dalla prima clamorosa picconata contro la maggioranza del sindaco leghista Giovanni Bruno Bussola – sotto attacco dalla minoranza di centro sinistra ma anche dalla componente interna, dissidente, guidata dall’ex prima cittadina – venerdì sera la sua giunta ha detto stop.

Dopo essere andato sotto al voto nell’ennesima occasione (stavolta sul piano per il diritto allo studio), Bussola ha poso fine a un lunghissimo consiglio comunale annunciando che oggi, sabato, lui e i suoi ultimi 5 sostenitori daranno le dimissioni. Preludio all’arrivo del commissario prefettizio in vista delle elezioni anticipate che si terranno a primavera del prossimo anno.

