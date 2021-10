BALLABIO – Tempo di transumanza sulle strade ballabiesi, dove oggi, sabato 16 ottobre, centinaia di capi tra pecore e asini hanno divertito e anche un po’ spazientito gli automobilisti del weekend. Gli ovini sono partiti nel primo pomeriggio dal colle di Balisio per percorrere la provinciale in direzione Lecco, svoltando nel bosco in prossimità della curvone di Ballabio (in foto).

Poche le ripercussioni sulla viabilità cittadina, sia per l’ora non esattamente di punta, sia per il tragitto piuttosto breve percorso dal bestiame. Non è certo un fatto raro, ma resta comunque affascinante assistere ai maxi-trasferimenti dei greggi valsassinesi, guidati in prima linea dagli immancabili cani da pastore.