BALLABIO – Promessa mantenuta da parte dell’amministrazione provinciale di Lecco, che è intervenuta nelle prime ore di oggi per la sistemazione dei danni causati dal maltempo violentissimo del pomeriggio-sera di martedì. In particolare nella zona del ‘Ristoro‘, proprio all’accesso del paese provenendo dalla vecchia strada si erano formate delle buche (in un caso una autentica voragine) che potevano creare pericolo per la circolazione.