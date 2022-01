BALLABIO – La vicenda è delicata, al punto che il riserbo sulla posizione di un dipendente del Comune di Ballabio è massimo. Tuttavia, la redazione di BN ha avuto più conferme del fatto che un lavoratore a tempo pieno in forza al roseo municipio ballabiese è stato sospeso dal servizio in quanto non sarebbe vaccinato contro il Covid.

Notizia stridente, nel giorno in cui il sindaco Bussola comunica a Ballabio News che i contagi da Coronavirus sono saliti nelle ultime ore, sfondando quota cento casi e attestandosi alla notevole cifra di 112 positivi …

L’ARTICOLO COMPLETO IN QUESTA PAGINA: