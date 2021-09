BALLABIO – Un 56enne di Ballabio è stato ritrovato senza vita nella sua casa di via Dante Alighieri. L’uomo viveva da solo e da qualche giorno non lo si vedeva in giro.

Qualcuno in paese ha notato la sua strana assenza e ha temuto che potesse essergli successo qualcosa; l’operatrice comunale lo ha quindi raggiunto a casa ma è bastato avvicinarsi alla porta per intuire la triste sorte del ballabiese.

Ad entrare sono stati dunque i Vigili del Fuoco, permettendo alle autorità di constatarne il decesso avvenuto qualche giorno prima. Spetterà poi agli inquirenti stabilire le cause del decesso.

RedCro