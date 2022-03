BALLABIO HA VOGLIA DI PACE: IN CINQUANTA SFIDANO IL FREDDO CONTRO LA GUERRA

BALLABIO – L’appello era giunto nei giorni scorsi da una coppia di recentissima residenza in paese, e la mobilitazione è riuscita.

Nonostante l’ora forse sbagliata (le 17 di un giorno feriale, in un pomeriggio piuttosto freddo) almeno una cinquantina di persone, molti i bimbi, hanno aderito alla marcia avviata dalla piazzetta della biblioteca a Ballabio superiore dipanandosi poi verso la Beata Vergine Assunta, per via Fiume e il parco Grignetta, scendendo per raggiungere alla fine della pacifica manifestazione il sagrato della chiesa di San Lorenzo.

