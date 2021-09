COMO – Il procuratore facente funzioni di Lecco ha chiesto oggi in Corte d’Assise a Como la riformulazione in omicidio volontario del reato a carico dei genitori del piccolo Liam, morto a 28 giorni di vita a Ballabio. Punto prevalente nella ricostruzione del magistrato il ruolo della madre in quello che secondo la procura lecchese sarebbe stato un omicidio per l’appunto volontario con il neonato gettato su una superficie dura, presumibilmente un pavimento.