BALLABIO – Non senza “smadonnare”, Ballabio è tornata quasi normale nelle prime ore del giorno, dopo l’incredibile emergenza che ha coinvolto prima mezzo paese per via dell’ennesima interruzione dell’erogazione dell’elettricità e poi a causa della maxi perdita di gas individuata “fortunatamente” proprio grazie ai rilievi in corso da parte dei tecnici dell’ENEL.

Nella serata di ieri, sabato, parte di via Fiume dove si cercava la fuga di metano è rimasta interdetta alla circolazione ed è stata scavata in più punti, mentre molte abitazioni di ballabiesi hanno continuato a rimanere al buio …

