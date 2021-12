BALLABIO – Si aggiorna l’impianto di videosorveglianza del Comune di Ballabio. Per una spesa stimata di 55.791 euro l’amministrazione ha richiesto nuove postazioni di ripresa panoramica e di lettura targhe: si tratta di 13 occhi elettronici da installare in sette diverse postazioni e dai conseguenti apparati radio, uno dei quali installato sul campanile di Ballabio superiore. Due telecamere per la lettura delle targhe verranno posizionate su via Provinciale.