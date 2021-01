VERMIGLIO (TN) – Giornata da incorniciare, domenica, per gli atleti dello scialpinismo dell’ASP Premana che hanno raccolto eccellenti piazzamenti e un titolo nazionale (con il giovanissimo ballabiese Martino Utzeri nell’Under 16 Cadetti 1 – foto a destra) nelle gare dei Campionati Italiani Giovanili disputate a Vermiglio, in Val di Sole, organizzate dal Brenta Team.

Da segnalare, nell’ordine, l’oro U16 del ‘nostro’ Utzeri, i secondi posti conquistati da Giuliana Gianola (U12) e Irene Gianola (U16) nonché i bronzi per Chiara Gianola e Jacopo Gianola nelle U14 femminili e maschili e per l’Under 18 Noemi Gianola.

Sotto: il podio degli Under 16 con Martino Utzeri primo assoluto.

E nello sci alpino, sempre nel fine settimana ma sulle nevi austriache di Sankt Anton un’altra atleta di Ballabio, Roberta Melesi [foto a sinistra, dall’archivio], si è classificata 27ettesima nel Supergigante e dunque entrando fra le prime 30 in competizione si è portata a casa i primi 4 punti stagionali validi per la graduatoria di Coppa del Mondo.

Si è trattato per lei della seconda volta a punti in carriera in CdM (la prima fu nel Gigante di Soelden, nel 2019, quando giunse al traguardo in 24ma posizione).

RedSpo