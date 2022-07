LECCO – La comunicazione ufficiale arriva dalla Prefettura di Lecco, ma l’origine naturalmente è del Viminale (Ministero a sua volta attualmente in carica solo per il disbrigo degli affari ordinari stanti le dimissioni del premier Draghi…):

“Si rende noto che il Ministro dell’Interno, con proprio decreto in data 28 luglio 2022 – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2022 e previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha disposto

l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024, da parte degli enti locali, al 31 agosto 2022, ai sensi dell’art. 151, comma …

L’ARTICOLO COMPLETO SU BALLABIO NEWS: