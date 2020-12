BALLABIO – Traffico rallentato lungo la Provinciale, a Ballabio, a causa di un mezzo pesante in panne. L’imprevisto poco dopo le 15. Il camion occupa la corsia in direzione Balisio all’altezza del parco Due Mani, viabilità regolata dall’agende di polizia locale in attesa che il tir venga spostato dove non sia di intralcio. Il sindaco Giovanni Bruno Bussola invita a usare prudenza.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.