BALLABIO – SS36 DIR chiusa nel pomeriggio in direzione Lecco. Sbarrato l’ingresso alla rotatoria di ingresso per chi proviene dalla Valsassina, traffico dunque deviato per Ballabio Inferiore e i rioni alti di Lecco. Procede invece regolarmente la viabilità in salita dal capoluogo.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili