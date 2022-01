LECCO – Scontro tra due automobili nella galleria ‘Passo del Lupo’ lungo la ‘nuova Lecco-Ballabio’ attorno alle 10 di questa domenica mattina. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, le auto percorrevano la SS36 DIR in direzione Valsassina e non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone a bordo. Sul posto una pattuglia della Polstrada e due ambulanze.

Inevitabili le conseguenze per la viabilità: traffico bloccato in salita con la formazione di una colonna, mentre sulla corsia in discesa si scorre con prudenza.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.