LECCO – A Laorca, all’altezza del curvone salendo all’altezza di Rancio Alto, si è improvvisamente aperta una grossa buca. Sembra si sia rotto un tubo dell’acqua. Erano in corso lavori di asfaltatura destinati a concludersi alle 8 di questa mattina.

Immediato il caos nella circolazione, nell’ora peggiore per il traffico dei pendolari.

Le auto passano alternate ma ci arrivano forti lamentele, in particolare da chi è partito da Ballabio e Valsassina e per decine di minuti è rimasto fermo in discesa. Gli autobus che salgono vengono dirottati sulla ‘nuova’ Lecco-Ballabio.

Aggiornamenti della situazione a breve.