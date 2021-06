GRIGNA MERIDIONALE – Una donna di 56 anni di Cassina de’ Pecchi (MI) ha perso la vita oggi in Grignetta. Si trovava con il marito lungo il sentiero della Direttissima. Erano partiti durante la mattinata dai Resinelli poi, a un certo punto, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduta per una sessantina di metri in un canale.