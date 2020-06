BALLABIO – Non finisce di suscitare commenti, critiche, giudizi (spesso avventati e privi di profondità, come capita frequentemente in particolare sui cosiddetti social) la vicenda della ‘zuffa’ tra cani avvenuta l’altro giorno a Ballabio.

Ne parliamo con la dottoressa Rosa Gorio, medico veterinario esperto in comportamento ed educatore cinofilo che opera in Valsassina.

Prima di tutto spieghiamo come si deve ‘portare’ un cane a passeggio e che regole vanno seguite.

“Il cane che” passeggia” in luogo urbano o semi urbano non sempre è a proprio agio in quel contesto, perché non ben socializzato con ambiente, persone, cani, mezzi di trasporto. Una buona socializzazione ad un ambiente con densità elevata di incontri si ottiene attraverso percorsi talvolta lunghi e purtroppo non tutti i cani riescono a raggiungere questi obiettivi. Questa è la premessa perché un …

LEGGI TUTTI CONSIGLI SU BALLABIO NEWS: