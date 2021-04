LECCO – Previsti fino a metà luglio lavori all’elettrodotto lecchese, cantieri a singhiozzo che comporteranno chiusure per il traffico sulla Statale36 compresa la ‘nuova Lecco-Ballabio’ e in alcune strade del capoluogo, la sospensione notturna del traffico ferroviario e la sospensione della navigazione in prossimità dell’immissione nel lago di Garlate. Gli interventi sull’elettrodotto Bulciago-Lecco T.411, impianto ad alta tensione da 132mila volt, saranno effettuati dalla società Terna Rete Italia Spa.

CHIUSURA NOTTURNA SS36 (Barro) e SS36 Racc SUD (Lecco-Ballabio)

da lunedì 24 maggio a giovedì 27 maggio, dalle 21 alle 5 del giorno successivo;

da lunedì 14 giugno a giovedì 17 maggio, dalle 21 alle 5 del giorno successivo;

lunedì 21 e martedì 22 giugno, dalle 21 alle 5 del giorno successivo.

Chiusura SS36 SUD dal km 55+700 al km 44+800, con uscita obbligatoria allo svincolo di Lecco Nord e chiusura degli svincoli di ingresso di Lecco via della Pergola e Lecco Bione. Il percorso alternativo si svolgerà nel comune di Lecco sul Lungo Lario ed in via L. Da Vinci per proseguire sulla SP639 nei comuni di Malgrate, Valmadrera e Civate, dove si potrà riprendere la SS36 in direzione Milano-Como.

Chiusura SS36 NORD dal km 44+800 al km 50+600, con uscita obbligatoria allo svincolo di Civate-Isella e chiusura degli svincoli di ingresso dalla SP51 Galbiate, SP72 Pescate e Lecco Bione. Il percorso alternativo si svolgerà lungo la SP639 nei comuni di Civate, Valmadrera e Malgrate. Alla rotatoria di Malgrate, posta all’intersezione tra la SP639 e la SP583, per la direzione Bergamo si percorrerà la SP583 e SP72 nei comuni di Malgrate, Pescate, Garlate e Olginate; mentre, per la direzione Sondrio si proseguirà sul ponte Kennedy, via L. Da Vinci ed il Lungo Lario, nel comune di Lecco, dove si potrà riprendere la SS36 direzione nord.

Chiusura SS36 Racc. SUD dal km 2+000 al km 0+000, con uscita obbligatoria Lecco Ospedale (chiusura svincolo ingresso Lecco Ospedale direzione Milano); mentre la direzione Nord resterà aperta regolarmente.

CHIUSURA DIURNA SS36 DIR. NORD E RESTRINGIMENTO DIR. SUD

lunedì 31 maggio, martedì 1, mercoledì 9 e giovedì 10 giugno, dalle 10 alle 16.

Chiusura SS36 NORD dal km 44+800 al km 49+800, con uscita obbligatoria allo svincolo di Civate-Isella e chiusura degli svincoli di ingresso dalla SP51 Galbiate e SP72 Pescate. Il percorso alternativo si svolgerà lungo la SP639 nei comuni di Civate, Valmadrera e Malgrate. Alla rotatoria di Malgrate, posta all’intersezione tra la SP639 e la SP583, per la direzione Bergamo si percorrerà la SP583 e SP72 nei comuni di Malgrate, Pescate, Garlate e Olginate; mentre, per Sondrio si proseguirà sul ponte Kennedy, via L. Da Vinci ed il Lungo Lario, nel comune di Lecco, dove si potrà riprendere la SS36 direzione nord.

Restringimento di carreggiata SS36 SUD dal km 49+800 al km 48+800, chiusura della sola corsia di sorpasso.

La SS36 Racc. resterà aperta regolarmente.

CHIUSURA DIURNA SVINCOLO PESCATE SS36

martedì 15 e mercoledì 16 giugno, dalle 10 alle 12.

Chiusura SS36 SUD svincolo di uscita Pescate carreggiata sud km 49+100.

La SS36 racc resterà aperta regolarmente in entrambe le direzioni.

INTERDIZIONE NAVIGAZIONE NOTTURNA FIUME ADDA

(Immissione Lago di Garlate)

mercoledì 26 e giovedì 27 maggio, dalle 21 alle 5 del giorno successivo;

da lunedì 14 a giovedì 17 giugno, dalle 21 alle 5 del giorno successivo;

lunedì 21 e martedì 22 giugno, dalle 21 alle 5 del giorno successivo.

Interdizione notturna alla navigazione del fiume Adda in prossimità dell’immissione nel Lago di Garlate.

INTERDIZIONE NAVIGAZIONE DIURNA FIUME ADDA – (Immissione Lago di Garlate)

martedì 15 e mercoledì 16 giugno, dalle 10 alle 12.

Interdizione notturna alla navigazione del fiume Adda in prossimità dell’immissione nel Lago di Garlate.

DISALIMENTAZIONE FERROVIA Milano-Lecco

(durante sospensione notturna transito)

da martedì 25 a venerdì 28 maggio, dalle 00.30 alle 5;

da martedì 15 a venerdì 18 giugno, dalle 00.30 alle 5;

martedì 22 e mercoledì 23 giugno, dalle 00.30 alle 5.

Disalimentazione della linea di contatto RFI relativa alla linea ferroviaria Milano-Lecco. Attuata in coincidenza della normale sospensione notturna del transito ferroviario.