BALLABIO – Nel pomeriggio chiusa in discesa la ‘nuova Lecco-Ballabio. Il maltempo ha causato l’allagamento di un tratto della SS36Dir che collega la Valsassina al capoluogo, necessario dunque fermare il traffico in direzione Lecco per permettere agli operatori Anas di intervenire. Resta consentito il transito in salita, da Lecco a Ballabio.

Il traffico è deviato sulla Provinciale che da Ballabio attraversa i rioni alti di Lecco, tratto in cui persiste purtroppo un cantiere stradale accanto al quale si transita a senso unico alternato regolato da semaforo. Inevitabili code e disagi.

Il Comune di Lecco raccomanda pertanto l’utilizzo della SS36Dir per chi è diretto verso la Valsassina così da evitare il congestionamento del traffico in zona “Ponte della gallina” (area di cantiere).

Aggiornamenti appena disponibili, su questa pagina