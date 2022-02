MORTERONE – Si torna a parlare della ipotizzata “Strada carrabile delle tre Valli”, che collegherebbe la Val Taleggio alla Valle Imagna passando dalla Culmine di San Pietro e transitando proprio sul territorio morteronese.

Progetto avversato da un ampio fronte, ambientalista e non solo ma secondo informazioni in possesso di Ballabio News già sostanzialmente “approvato” pur se in via (quasi) informale dai Comuni interessati a questa parziale asfaltatura in allargamento delle agro-silvo-pastorali esistenti. L’opera fortemente voluta dal …

AMPIO SERVIZIO SU BN: