BALLABIO – Quattro occhi nella notte, sono quelli di una coppia di tassi immortalata la scorsa notte da Maurizio Castoldi in località Roncaiolo, a Ballabio.





Affamati, ma non certo in difficoltà nell’accumulare provviste, i tassi, così come lucciole e uccelli vari, si sono ripresi i loro spazi durante il lockdown dello scorso anno e tuttora non sembrano voler cedere quanto riconquistato.

Una presenza che inoltre certifica l’ambiente pulito che circonda i nostri paesi.