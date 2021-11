CHE IMMAGINI! GUARDA IL VIDEO DEL SOCCORSO ALPINO IN ESERCITAZIONE

VALSASSINA – Grazie a Franco Lozza siamo in grado di proporvi uno straordinario video relativo agli scenari formativi del Soccorso Alpino nel 2021. I volontari del CNSAS – XIX Delegazione Lariana -, per garantire e mantenere il soccorso delle persone in montagna ad un livello altamente tecnico e professionalizzato , partecipano ad una formazione continua teorica e soprattutto pratica in montagna. Viene svolta con esercitazioni simulate negli scenari operativi dove avvengono i soccorsi.