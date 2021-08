BALLABIO – Scontro tra un’automobile e una bicicletta tra il secondo ed il terzo tornante per i Piani dei Resinelli. In codice giallo un ciclista di 16 anni, soccorso dai sanitari della Croce Rossa e medicato a bordo dell’ambulanza, mentre per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale.