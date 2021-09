BALLABIO – “Pronti a fare tutto quanto in nostro potere al fine di preservare la nostra comunità da un sovraffollamento scolastico che metta a repentaglio la salute pubblica”. Così l’amministrazione comunale risponde e rassicura i genitori della prima elementare di Ballabio che, contrariamente da quanto garantito, hanno visto per i proprio figli una classe di 29 studenti per solo due insegnanti.

Sindaco e assessore si erano mossi per scongiurare il paventato rischio di classi pollaio in tempi di pandemia, individuando, assieme al dirigente scolastico, la soluzione che avrebbe consentito di realizzare due gruppi di alunni con relativi insegnanti, usufruendo delle ore di “potenziamento” a cui si aggiungeva anche il cosiddetto “organico Covid”. Poi è avvenuto il cambio di dirigente...