KOPAONIK (SRB) – Giorni complicati ma risultato da annotare in Serbia. Sulle nevi di Kopaonik, dove sia martedì che mercoledì sono stati cancellati i giganti di Coppa Europa, oggi si è portata a conclusione una prova e per le valsassinesi c’è la soddisfazione della top ten. Non solo, per la barziese Asja Zenere e la ballabiese Roberta Melesi c’è pure lo stesso piazzamento, l’ottavo, con il cronometro fermato allo stesso identico istante.