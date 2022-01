MILANO – Diffusi dalla Regione, tramite la sua agenzia di informazione Lombardia notizie, i dati di oggi relativamente alla pandemia da Coronavirus. A fronte di oltre 238mila tamponi effettuati, sono più di cinquantamila i nuovi positivi (20,9%).

Ben 1.785 i casi di contagio in 24 ore nel Lecchese – si tratta di un nuovo primato, in questo senso – e 34 i decessi in tutta la regione.

Salgono anche i ricoverati nelle terapie intensive (234, 15 in più rispetto a lunedì).

Ecco il report quotidiano di oggi: