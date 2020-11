BALLABIO – Il peggioramento della situazione epidemiologica per il Coronavirus in tutta la provincia di Lecco non sembra rallentare: in quattro giorni si è passati dai 4.478 contagiati del 27 ottobre ai 5.249 dell’ultima giornata del mese, sabato 31.

Nemmeno Ballabio è esente da questo aumento, attualmente infatti si registrano in paese ben 25 ballabiesi positivi al Covid-19, mentre altre…

CONTINUA A LEGGERE QUI: