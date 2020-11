PIANI DEI RESINELLI – “Un’affluenza da record, come non se ne vedevano dagli anni ’70: una specie di Ferragosto continuo”, così Ida dell’Azienda Agricola Pian delle Fontane, subito all’imbocco della traversata bassa, descrive l’estate 2020 ai Piani Resinelli.

Montagne prese d’assalto in maniera “disorganizzata”: famiglie che litigano per accaparrarsi pezzi di pascoli su cui mangiare la schiscetta, giovani escursionisti improvvisati con “tanto entusiasmo ma zero consapevolezza” – come riporta Elisa del Forno della Grigna – che pretendono di salire in Grignetta coi mocassini, gli anfibi o addirittura a piedi nudi, come racconta Marta del Rifugio Carlo Porta.