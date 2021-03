LECCO – L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecco, Agifar Lecco e Federfarma Lecco, in collaborazione con Sandoz, presentano un’iniziativa che andrà ad affiancarsi, nei prossimi giorni, a quelle già espletate dalle farmacie del territorio che hanno aderito alla possibilità di eseguire i tamponi rapidi.

Vita si…cura è un’iniziativa sociale di sanità pubblica per uno screening della popolazione. L’obiettivo principale è quello di individuare i positivi asintomatici, in un momento dove i contagi stanno crescendo in misura importante.

In accordo con le indicazioni di Regione Vita si…cura effettuerà i tamponi antigenici rapidi ai cittadini che ne faranno richiesta su base volontaria. Chi dovesse risultare positivo al tampone antigenico rapido, dovrà sottoporsi al tampone molecolare e verrà segnalato all’Ats di competenza.

Nei luoghi della campagna Vita si…cura saranno posizionati dei camper con il ruolo di punto mobile: 35 euro il costo del tampone rapido (referto entro 15 minuti), in caso di positività ovviamente nessun costo per il cittadino per il tampone molecolare che verrà prenotato.

La farmacia gioca un ruolo fondamentale nell’emergenza del Covid 19 con azioni concrete rivolte alla popolazione: nel caso specifico promuoverà la campagna con materiale cartaceo all’interno della farmacia, avvalendosi sia di materiale informativo sul Covid che di materiale realizzato appositamente per il progetto Vita si…cura, nel quale si spiega come effettuare la prenotazione, che potrà essere comunque effettuata anche dalla stessa farmacia.

Il camper sarà presente in Provincia nelle seguenti localizzazioni:

• Lecco (Piazza Garibaldi): 12, 13, 19, 20 marzo 2021;

• Cernusco Lombardone (Strada Provinciale): 10, 17, 24, 31 marzo 2021;

• Varenna (Piazza San Giorgio): 14 e 28 marzo 2021;

• Ballabio (Via Provinciale): 14 e 21 marzo 2021.