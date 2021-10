BALLABIO – Piatti a base di wuerstel, spätzle (gnocchetti) con panna e speck, bretzel lisci e con speck e formaggio, hamburger con vari condimenti, crauti e naturalmente tanta tanta buona birra.

Da giovedì 21 a domenica 24 ottobre va in scena in piazza Hillion la prima edizione della “Oktoberfest Ballabio”, quattro giorni nei quali si potranno degustare alcune delle migliori birre tedesche e le prelibatezze più conosciute della cucina bavarese.

A disposizione una tendostruttura riscaldata di ben 500 metri quadri per accogliere tutti, in sicurezza ma senza problemi per eventuale maltempo o freddo. Green pass obbligatorio per accesso all’area di somministrazione (come da normativa non sono previsti varchi di controllo ma solo cartelli indicatori; eventuali controlli a campione potranno essere svolti).

L’organizzazione è curata da Eventi Ambulanti Bergamo – gli stessi promotori della fortunatissima iniziativa dello ‘Street Food Ballabio‘ di quest’estate. Grazie all’eccellente sinergia con l’amministrazione comunale e alle capacità nella gestione delle manifestazioni di questo genere, è prevedibile un nuovo buon esito anche per questo debutto della festa “bavarese” della birra in programma da giovedì e per tutto il fine settimana.