DALLA PASTORALE GIOVANILE UN CAMMINO UNITARIO PER I RAGAZZI DI LECCO

LECCO – Gli oratori e le parrocchie della città di Lecco si uniscono in un progetto ambizioso e coinvolgente, promosso dalla FOM (Federazione Oratori Milanesi), giunto ormai al suo terzo anno. L’obiettivo è chiaro: costruire una pastorale giovanile unitaria, capace di parlare al cuore dei giovani tra i 20 e i 30 anni, offrendo loro un percorso condiviso di crescita spirituale e personale.

Il progetto prende forma concreta con una proposta unica: un cammino comune per tutti i giovani della città, che avrà il suo momento inaugurale sabato 18 e domenica 19 ottobre con una “Due giorni” ai Piani dei Resinelli. L’evento, aperto anche ai giovani delle parrocchie di Ballabio, sarà guidato da Irene, Samuele e dai sacerdoti responsabili della pastorale giovanile.

Il titolo dell’iniziativa, “Che cercate?”, si ispira alla domanda che Gesù rivolge ai suoi primi discepoli nel Vangelo di Giovanni (1,38). È un invito diretto ai giovani a interrogarsi sulle proprie aspirazioni più profonde, a mettersi in cammino con coraggio e a cercare risposte autentiche attraverso il confronto con coetanei e adulti pronti a essere “compagni di strada”.

Questa proposta rappresenta una sfida e un’opportunità: uscire dai confini del proprio gruppo parrocchiale per incontrare altri giovani, condividere esperienze, arricchirsi nel dialogo e diventare, ciascuno con le proprie qualità, un dono per gli altri. Le iscrizioni alla “Due giorni” sono aperte fino a domenica 12 ottobre, rivolgendosi ai responsabili degli oratori oppure scrivendo a pgcittadilecco@gmail.com.

Un’occasione preziosa per camminare insieme, per cercare insieme. Perché, come dice il titolo, la domanda è aperta: che cosa cercate?