PIANI DEI RESINELLI – Ai Piani Resinelli, nel Parco Valentino con la Grignetta come scenografia naturale, la conferenza Dante in Grigna, che ha avuto come ospite il professor Carlo Sini con la professoressa Florinda Cambria e che ha visto la partecipazione di ottanta persone.

L’iniziativa era inserita nel calendario delle attività estive in programma ai Piani dei Resinelli promosse dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e dai Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello e Lecco con il patrocinio e contributo della Camera di Commercio di Lecco…

AMPIO SERVIZIO SU BALLABIO NEWS: