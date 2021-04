ROMA – Nel “Decreto Sostegni” in discussione in questi giorni, sono destinate agli Enti locali montani “risorse importanti”, per i Comuni e per le imprese e i professionisti in particolare delle filiere della neve e del ghiaccio in crisi per una stagione invernale mai partita.

Lo ha detto Tiziano Maffezzini, presidente di Uncem Lombardia e consigliere nazionale, durante l’audizione nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato nell’ambito dell’esame del DL.

“È importante l’opportunità offerta ai territori montani per ristorare a seguito del blocco della stagione invernale che ha prodotto forti danni e ripercussioni. La somma destinata a questo comparto è di 700 milioni di euro, cifra …

