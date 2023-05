LECCO – Domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota per il rinnovo di cinque amministrazioni comunali lecchesi: gli elettori avranno tempo domani, domenica, dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, per scegliere sindaci vecchi o nuovi a Calolziocorte, Ballabio, Robbiate, Oliveto Lario e Valvarrone (quest’ultimo Comune con una sola lista partecipante – basterà dunque che si rechi alle urne il 40% degli aventi diritto al voto per confermare il primo cittadino uscente, Luca Buzzella).

A Calolzio in gara Diego Colosimo, il sindaco precedente Marco Ghezzi e Sonia Mazzoleni. Tre ‘papabili’ anche a Oliveto: Paolo Negri, Federico Gramatica e l’uscente Bruno Polti. A Ballabio si sfidano Giovanni Bruno Bussola (“commissariato” alla fine dello scorso anno dopo l’implosione della sua lista e le conseguenti dimissioni) e Tranquillo Doniselli; a Robbiate infine Marco Magni contro Alessandro Danza.

Nessuno dei 5 Comuni coinvolti raggiunge i 15mila abitanti, dunque l’elezione si svolgerà per tutti in turno unico (senza eventuali ballottaggi). Salvo sorprese dunque, nel pomeriggio di lunedì 15 maggio saranno noti i nomi dei 5 sindaci e la composizione dei nuovi consigli comunali.

RedPol

