MILANO – ANCI Lombardia ha pubblicato l’avviso n. 13/2021 di DoteComune per la selezione di 44 tirocinanti da inserire nei Comuni della Lombardia. L’avviso è attivo dal 18 novembre al 2 dicembre 2021.

Sei le posizioni aperte nel territorio lecchese: per dodici mesi presso la Provincia di Lecco al Centro Impiego di Merate, nell’Unione della Valletta e a Ballabio in area trasversale, a Perledo in area amministrativo/contabile; della durata di nove mesi il tirocinio offerto in area amministrativa a Casargo; di sei mesi a Pasturo, sempre area amministrativa.

DoteComune è organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab e i Comuni che hanno aderito. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini. Il progetto ha una durata di 3, 6, 9 o 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali circa. DoteComune è un programma, che prevede tirocini negli Enti Locali rivolto a disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti o domiciliati in Regione Lombardia. Non possono accedere al suddetto Programma i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata. Possono partecipare al Programma i soggetti percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e altre indennità) È previsto un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.

È necessario presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre giovedì 2 dicembre 2021 secondo le modalità previste dal bando. È possibile candidarsi ad un solo progetto in un solo ente ospitante. Per informazioni contattare gli uffici Anci al numero 02.72629640.

> Scarica avviso e domanda