MILANO – Agosto in città? È l’occasione per scoprire le montagne e le foreste del nostro territorio con le escursioni gratuite delle Guide alpine e degli Accompagnatori di media montagna della Lombardia. Per il mese entrante infatti, sono in programma ben 13 appuntamenti aperti a tutti e adatti anche alle famiglie con bambini di età superiore ai 10 anni. Per ogni evento un numero di posti fra i partecipanti è riservato ai professionisti e ai lavoratori impiegati nell’ambito sanitario del territorio lombardo, in segno di gratitudine per l’impegno nella lotta al Coronavirus.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia e dal Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, in collaborazione con Ersaf – Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste.