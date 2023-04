LECCO – Saranno 5 come noto i Comuni chiamati a rinnovare le loro amministrazioni locali il 14 e 15 maggio: Ballabio, Calolzio, Oliveto Lario, Robbiate e Valvarrone.

Nelle ultime ore sono state depositate tutte le liste, 11 in totale. Si va da quella “solitaria” dell’uscente Luca Buzzella in Valvarrone alle ben tre nella piccola Oliveto. Tre gruppi in competizione anche nella località più grossa (Calolzio), due infine a Ballabio e Robbiate.

