LECCO – In diretta dai seggi e dai comitati elettorali il ‘live‘ delle amministrative 2020 per la città di Lecco.

Cifre, anticipazioni, risultati, commenti, interviste in occasione della sentitissima tornata che vede affrontarsi le due coalizioni di Peppino Ciresa per il centrodestra e Mauro Gattinoni per il centrosinistra, e le liste Appello per Lecco di Corrado Valsecchi e Movimento 5 Stelle con Silvio Fumagalli.

Dalle nove di martedì mattina su questa pagina la cronaca in tempo reale dello spoglio delle 24.885 schede lecchesi con aggiornamenti anche dagli altri Comuni del territorio dove si rinnova il consiglio comunale, su tutti Mandello e Ballabio.