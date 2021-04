MORTERONE – I Vigili del Fuoco del comando di Lecco con il gruppo SAF in supporto all’elicottero VF DRAGO 82 sono intervenuti per il recupero di un escursionista che aveva perso l’orientamento in un punto impervio nella zona della Forcella di Olino – nel territorio comunale di Morterone.

L’intervento è durato circa un’ora.

Il disperso, una volta recuperato è stato poi trasportato al Bione in buone condizioni.

RedCro