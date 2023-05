LECCO/BALLABIO – Due “civili denunce” su altrettanti episodi – diversi – di inciviltà giungono alle nostre redazioni e vengono puntualmente riproposte nelle pagine dei quotidiani on line del gruppo IperG.

Si tratta di un “classico” caso di inquinamento da rifiuti gettati dove non si deve e di una bruttura a cavallo tra schifo e blasfemia. Partiamo da quest’ultimo caso, segnalato da un lettore lecchese: “Sabato 27.5.2023 ore 11:00 circa, via Seminario sotto la cappelletta. Servono ulteriori commenti?”.

Tra Ballabio e Morterone invece (vedi articolo su BN), ambiente scambiato per discarica, con decine di sacchi di rifiuti semitossici, fili elettrici, pneumatici, plastiche e due telai di moto. Forse uno svuotamento di una cantina:

I nostri lettori possono inviare segnalazioni di questo genere alla mail della redazione; la speranza è che non ve ne sia la necessità, purtroppo i casi come quelli denunciati in questo articolo rimangono fin troppi.

RedLC