BALLABIO – I Vigili del Fuoco di Lecco, che hanno presidiato per tutta la notte la zona di Ballabio interessata dalla frana delle 22 di mercoledì sera, ricostruiscono l’accaduto in una nota diffusa nella tarda serata: “Un grosso masso è caduto vicino a delle abitazioni, spezzandosi in tre parti”. I pompieri sono subito intervenuti, impiegando la “prima partenza” e il carro luci che ha illuminato il monte Due Mani mettendo in sicurezza l’area.