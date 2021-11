FRISCO (COLORADO – USA) – Bella rimonta di Roberta Melesi nel gigante femminile di Copper Mountain valido per il circuito Nor-Am che ha aperto la due giorni di competizioni sulla pista del Colorado. La ballabiese ha approfittato della gara per allenarsi in vista della Coppa del Mondo in programma a Killington il 27 e 28 novembre prossimi.

Melesi era decima al termine della prima manche ma ha realizzato il miglior tempo nella seconda, grazie al quale ha recuperato sette posizioni fino al terzo e ultimo gradino del podio, con un ritardo di 1″05 dalla vincitrice svedese Estelle Alphand, leader di giornata con il tempo complessivo di 2’13″79 davanti alla canadese Britt Richardson, seconda a 64 centesimi dalla vincitrice.