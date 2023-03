LECCO – Proseguono le iniziative organizzate dal servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Milano che riguardano gli adolescenti, ragazzi sempre più lontani dalla chiesa, disimpegnati e poco presenti alla messa, alla preghiera e negli oratori.

Domenica un gruppo, per la verità non molto numeroso, di ragazzi tra i 15 e i 17 anni della Zona Pastorale terza che comprende i Decanati di Lecco, Valsassina, Alto Lario, Merate, Asso, Erba, Oggiono e Porlezza ha partecipato all’iniziativa diocesana CamminAdo, una percorso lungo l’Adda da Airuno, Olginate fino a Lecco concluso con la funzione in Basilica di San Nicolò presieduta da mons. Davide Milani prevosto e decano di Lecco.

La messa finale:

L’iniziativa si è svolta nella III domenica di Quaresima, che nel rito ambrosiano, è la Domenica di Abramo. “Così come Abramo ha pregato il Padre di essere misericordioso con Sodoma e Gomorra se avesse trovato dei giusti in quelle città – hanno commentato gli organizzatori -, abbiamo chiesto agli adolescenti di avere lo stesso atteggiamento, allargando il cuore verso le necessità degli altri, del proprio prossimo come del mondo intero”.

Il gruppo degli adolescenti Lecco centro:

Non è mancato, dove presenti i presbiteri che camminano con gli adolescenti un momento per una confessione “itinerante”, accogliendo ogni ragazzo che si avvicinerà per il sacramento della penitenza.

La tappa intermedia, prima della ripartenza dopo il pranzo, ha visto un momento di passaggio in chiesa, in cui gli adolescenti sono stati chiamati a presentare la loro preghiera di intercessione al Padre e a pregare allargando il cuore e gustando la libertà di un dialogo schietto con Dio. La tappa conclusiva è stata la celebrazione insieme dell’Eucaristia.

Il Gruppo adolescenti di Ballabio:

Il Gruppo adolescenti della Valsassina:

Foto Facebook e altre fonti