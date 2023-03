LECCO – Proseguono le iniziative organizzate dal servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Milano che riguardano gli adolescenti, ragazzi sempre più lontani dalla chiesa, disimpegnati e poco presenti alla messa, alla preghiera e negli oratori.

Domenica un gruppo, per la verità non molto numeroso, di ragazzi tra i 15 e i 17 anni della Zona Pastorale terza che comprende i Decanati di Lecco, Valsassina, Alto Lario, Merate, Asso, Erba, Oggiono e Porlezza ha partecipato all’iniziativa diocesana CamminAdo, una percorso lungo l’Adda da Airuno, Olginate fino a Lecco concluso con la funzione in Basilica di San Nicolò presieduta da mons. Davide Milani prevosto e decano di Lecco.

La messa finale:

L’iniziativa si è svolta nella III domenica di Quaresima, che nel rito ambrosiano, è la Domenica di Abramo. “Così come Abramo ha pregato il Padre di essere misericordioso con Sodoma e Gomorra se avesse trovato dei giusti in quelle città – hanno commentato gli organizzatori -, abbiamo chiesto agli adolescenti di avere lo stesso atteggiamento, allargando il cuore verso le necessità degli altri, del proprio prossimo come del mondo intero”.

Il gruppo degli adolescenti Lecco centro:

Non è mancato, dove presenti i presbiteri che camminano con gli adolescenti un momento per una confessione “itinerante”, accogliendo ogni ragazzo che si è avvicinato per il sacramento della penitenza.

La tappa intermedia, prima della ripartenza dopo il pranzo, ha visto un momento di passaggio in chiesa, in cui gli adolescenti sono stati chiamati a presentare la loro preghiera di intercessione al Padre e a pregare allargando il cuore e gustando la libertà di un dialogo schietto con Dio. La tappa conclusiva è stata la celebrazione insieme dell’Eucaristia.

Il Gruppo adolescenti di Ballabio:

Il Gruppo adolescenti della Valsassina:

Foto Facebook e altre fonti